Четыре украинки вошли в рейтинг Time100 Next – людей, меняющих мир

Имена украинок отмечены в рейтинге Time Next 100.

Это основательница батальона "Госпитальеры", ветеранка и народный депутат Яна Зинкевич, украинская предпринимательница, основательница стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира. активистка и исполнительный директор киевского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Издание Time ежегодно отмечает сотню новых лидеров, влияющих на будущее в отраслях бизнеса, развлечений, спорта, политики, здравоохранения, науки, активизма и других. В этот список попадают звезды шоубизнеса, ученые, политики и члены правительства со всего мира, которые меняют мир уже сейчас и определяют наше будущее.

Юлия Свириденко вошла в номинацию "лидеры", Яна Зинкевич и Дария Каленюк – в номинацию "активисты", Анастасия Волкова – в номинацию "инноваторы".

Юли. Свириденко номинировала министерша торговли США Джина Раймондо, назвав ее "символом стойкости украинского народа".

С такими молодыми, умными и решительными лидерами во главе послевоенное будущее Украины кажется более ярким, чем когда-либо», – написала Раймондо.

Дарью Каленюк номинировал Кеннет Рот – бывший исполнительный директор международной организации Human Rights Watch.

"Каленюк освещает российские военные преступления, подробно описывая их последствия для отдельных украинцев. Она разоблачает олигархов и наживающихся компаний, вливая деньги в российскую военную машину", - описал номинантку Рот.

"Почти десять лет Яна Зинкевич играла важную роль в спасении жизней украинцев на передовой. 28-летняя военная ветеранка является командиром украинского гражданского медицинского батальона, известного как "Госпитальеры", не говоря уже о том, что она одна из самых молодых депутатов страны", – пишет Time о еще одной номинантке-украинке.

Издание напомнило, что в 2014 году, когда на востоке Украины началась война с Россией, Яна Зинкевич готовился учиться на медика, однако приостановила обучение, чтобы помочь раненым в боях, а вскоре основала "Госпитальеров", чтобы снарядить других делать то же самое.

"Зинкевич сама вывела в безопасное место более 200 раненых солдат, прежде чем получить ранения в 2015 году. Под ее руководством группа оказала помощь и эвакуировала тысячи военнослужащих и гражданских», – говорится в сообщении. – …Но в течение этого года "Госпитальеры" собрали больше денег для своего специального учебного центра со специальным оборудованием, где команда Зинкевич сможет подготовить новое поколение волонтеров-парамедиков.

Анастасию Волкову номинировал филантроп и соисполнительный глава компании Galvanize Climate Solutions. В описании она названа "большой фантазеркой", которая помогает большому сельскому хозяйству адаптироваться во время климатического кризиса.

"Ее компания, занимающаяся программным обеспечением, позволяет таким гигантам, как General Mills и Kellogg's, помогать достигать своих климатических целей, предоставляя возможности измерения и мониторинга для количественного определения и уменьшения выбросов в цепях снабжения ферм", – говорится в описании.