Четыре семьи, выехавшие из Украины из-за войны, живут в Ирландском замке XV века

Об этом пишет BBC.



"Чтобы уехать из Польши с ирландцем, которого они никогда раньше не встречали, нужна определенная вера. Но это показывает, насколько бесшабашные люди там и насколько им нужна помощь", – сказал Хогиан.



Мужчина купил и отремонтировал замок в 2016 году.



Дети, которые сейчас живут в отреставрированном доме норманской башни, начали учиться в местных школах, а дети играют в саду. Семьи и хозяева осваивают отрывки и кусочки новых языков.





Считается, что замок был построен примерно в 1480 семьей ДеБурго. Согласно местным изданиям, первое письменное упоминание о владении принадлежит Редмонду Регоу Берку. Он использовал его как «Замок для гостей». Более 200 лет замок никому не принадлежал и постепенно разрушался.



Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехало более 3,6 млн. граждан.



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