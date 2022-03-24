Четыре семьи, выехавшие из Украины из-за войны, живут в Ирландском замке XV века
Предложение убежища для украинских беженцев опубликовал в соцсетях ирландец Барри Хогиан. С ним связались украинские семьи и пересек границу с Польшей, двигались в ирландский город Голвей. Недалеко от него расположен замок Беллиндули
Об этом пишет BBC.
"Чтобы уехать из Польши с ирландцем, которого они никогда раньше не встречали, нужна определенная вера. Но это показывает, насколько бесшабашные люди там и насколько им нужна помощь", – сказал Хогиан.
Мужчина купил и отремонтировал замок в 2016 году.
Дети, которые сейчас живут в отреставрированном доме норманской башни, начали учиться в местных школах, а дети играют в саду. Семьи и хозяева осваивают отрывки и кусочки новых языков.
Считается, что замок был построен примерно в 1480 семьей ДеБурго. Согласно местным изданиям, первое письменное упоминание о владении принадлежит Редмонду Регоу Берку. Он использовал его как «Замок для гостей». Более 200 лет замок никому не принадлежал и постепенно разрушался.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехало более 3,6 млн. граждан.
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