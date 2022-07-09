Об этом информирует в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"Четыре прилета в Дружковку. По предварительной информации — это ракетный удар. Поврежден больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка. Информацию о пострадавших выясняем", - написал Кириленко.

Российские оккупанты ударили по Славянску в частный дом. Хозяин под завалами, на месте работают спасатели.

При обстреле железнодорожной станции во Временном Яру несколько человек получили легкие контузии.

Ночью, 8 июля, рашисты обстреливали город Горняк. Два человека ранены, частично оборваны линии электропередач, также повреждена гражданская инфраструктура: четыре жилых дома, магазин автозапчастей, АЗС.

По меньшей мере, один человек погиб во время обстрелов в Семигорье. Кроме того, под огнем Светлодарское общество: Кодема, Новолуганское и Углегорская ТЭС.

"Россияне стреляют по гражданским - и будут продолжать стрелять. Единственный правильный выход - эвакуация!" - добавил глава Донбасса.

Россияне 9 июля ударили ракетами по жилому району Харькова, в результате чего 4 человека получили легкие повреждения.

Также 9 июля рашисты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибли две женщины, еще три человека ранены.

оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. 9 июля рашисты наносили удар по областному центру.

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