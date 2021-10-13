Четыре региона могут попасть в "красную" зону, - Киевская школа экономики
"Красную" могут ввести еще в четырех областях: Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге, передает LB.ua .
"К" красному " уровню, кроме Херсонской области, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области", - сказал Ганиченко.
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Он подчеркнул, что заболеваемость продолжает увеличиваться максимальными темпами предыдущей волны.
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