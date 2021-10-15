Четыре региона 18 октября перейдут в "красную" зону карантина

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.



Государственная комиссия по вопросу ТЭБ и ЧС провела заседание и приняла решение.



"Ввести 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории областей соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается проведение массовых мероприятий. Ограничение не действует, если все посетители и персонал вакцинированы.

На дистанционное обучение переходят учебные заведения, где вакцинировано 100% персонала, кроме детсадов и 1-4 классов.



Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.

3 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону карантина