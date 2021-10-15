Четыре региона 18 октября перейдут в "красную" зону карантина
Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области 18 октября перейдут в "красную" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Государственная комиссия по вопросу ТЭБ и ЧС провела заседание и приняла решение.
"Ввести 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории областей соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается проведение массовых мероприятий. Ограничение не действует, если все посетители и персонал вакцинированы.
На дистанционное обучение переходят учебные заведения, где вакцинировано 100% персонала, кроме детсадов и 1-4 классов.
Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.
-
3 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону карантина
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное