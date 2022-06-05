Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, - глава Укрзализныци
Утром воскресенья, 5 июня 2022 года, российские войска обстреляли ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу в Киеве
Об этом официально заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин у себя на ТГ-канале.
По словам руководителя Укрзализныци, пострадавшее предприятие не имеет никакого отношения к якобы размещению и ремонту иностранной военной техники, о чем говорит минобороны РФ.
"Официально заявляю, что на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", - подчеркнул Камышин.
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"Я официально приглашаю всех журналистов, и украинских и иностранных, сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика Украины и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на Запад", - добавил Александр. Камышин.
Также чиновник подтвердил сообщение об одном раненном в результате удара железнодорожнике.
Справка
5 июня около 6 часов утра в Киеве прогремели несколько взрывов .
При этом украинская ПВО уничтожила одну ракету в небе над Обуховским районом.
Черный дым ДВРЗ можно было увидеть с Правого берега в Киеве.
По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
Как отметило немецкое издание Bild, это самый мощный удар по Киеву с апреля.
При этом минобороны страны-агрессора в своем пресс-релизе назвало целью утреннего удара "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику, размещенную в корпусах вагоноремонтного предприятия".
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