Четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, - глава Укрзализныци

Об этом официально заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин у себя на ТГ-канале.

По словам руководителя Укрзализныци, пострадавшее предприятие не имеет никакого отношения к якобы размещению и ремонту иностранной военной техники, о чем говорит минобороны РФ.

"Официально заявляю, что на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", - подчеркнул Камышин.

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"Я официально приглашаю всех журналистов, и украинских и иностранных, сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика Украины и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на Запад", - добавил Александр. Камышин.

Также чиновник подтвердил сообщение об одном раненном в результате удара железнодорожнике.

Справка

5 июня около 6 часов утра в Киеве прогремели несколько взрывов .

При этом украинская ПВО уничтожила одну ракету в небе над Обуховским районом.

Черный дым ДВРЗ можно было увидеть с Правого берега в Киеве.

По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Как отметило немецкое издание Bild, это самый мощный удар по Киеву с апреля.

При этом минобороны страны-агрессора в своем пресс-релизе назвало целью утреннего удара "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику, размещенную в корпусах вагоноремонтного предприятия".

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