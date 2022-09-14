Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо:

реактивные системы залпового огня MLRS для разрушения тыловой логистики; Танки и БТР для освобождения территории; ПВО/ПРО для защиты критической инфраструктуры; Беспилотники для наведения и точечных поражений.

"Время нанести финальный удар по Империи зла", - подытожил Подоляк.

12 сентября Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество": Кремль "поставил все на красное и проиграл".

14 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контрнаступлением Украины началась новая фаза войны, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада.

Экс-маршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер считает, что все закончится к Рождеству, но сейчас, возможно, произойдет крушение российских вооруженных сил.

Генштаб ВСУ в сводке за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.

В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.

До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

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