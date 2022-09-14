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Четыре пункта. Подоляк назвал перечень оружия, необходимого Украине для скорой победы над Россией

14 сентября, 2022 среда
21:52
война с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре основных пункта, чтобы ускорить окончание войны

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо:

  1. реактивные системы залпового огня MLRS для разрушения тыловой логистики;
  2. Танки и БТР для освобождения территории;
  3. ПВО/ПРО для защиты критической инфраструктуры;
  4. Беспилотники для наведения и точечных поражений.

"Время нанести финальный удар по Империи зла", - подытожил Подоляк.

  • 12 сентября Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество": Кремль "поставил все на красное и проиграл".
  • 14 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контрнаступлением Украины началась новая фаза войны, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада.
  • Экс-маршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер считает, что все закончится к Рождеству, но сейчас, возможно, произойдет крушение российских вооруженных сил.
  • Генштаб ВСУ в сводке за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.
  • В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.
  • До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

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