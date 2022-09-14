Четыре пункта. Подоляк назвал перечень оружия, необходимого Украине для скорой победы над Россией
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре основных пункта, чтобы ускорить окончание войны
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо:
- реактивные системы залпового огня MLRS для разрушения тыловой логистики;
- Танки и БТР для освобождения территории;
- ПВО/ПРО для защиты критической инфраструктуры;
- Беспилотники для наведения и точечных поражений.
"Время нанести финальный удар по Империи зла", - подытожил Подоляк.
- 12 сентября Подоляк рассказал, что начинает осознавать "Z-сообщество": Кремль "поставил все на красное и проиграл".
- 14 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контрнаступлением Украины началась новая фаза войны, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада.
- Экс-маршал ВВС Великобритании Эдвард Стрингер считает, что все закончится к Рождеству, но сейчас, возможно, произойдет крушение российских вооруженных сил.
- Генштаб ВСУ в сводке за 14 сентября сообщает, что российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины.
- В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они размещали продовольствие.
- До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.
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