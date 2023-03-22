Четыре организатора псевдореферендума в Херсонской области получили тюремные сроки
Правоохранители задержали четырех коллаборантов, которые помогли россиянам в организации псевдореферендума во временно оккупированной Херсонской области: им назначили 5 лет заключения
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ задержали четырех коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе Херсонской области.
"Доказано, что именно эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях". В случае отказа - применяли психологическое давление и угрожали заключением", - отметили в пресс-службе.
Так, их признали виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Отмечается, что злоумышленники пошли на соглашение со следствием, так что суд назначил им наказание - заключение на 5 лет с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом в течение 10 лет.
- Напомним, ранее сообщалось , что Служба безопасности Украины задержала предателя, корректировавшего российские обстрелы по учреждениям Донецкой области. По его наведению, в частности, был нанесен удар по школе в Краматорске 5 марта.
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