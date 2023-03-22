Четыре организатора псевдореферендума в Херсонской области получили тюремные сроки

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали четырех коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе Херсонской области.

"Доказано, что именно эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Для этого они в сопровождении вооруженных оккупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях". В случае отказа - применяли психологическое давление и угрожали заключением", - отметили в пресс-службе.

Так, их признали виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Отмечается, что злоумышленники пошли на соглашение со следствием, так что суд назначил им наказание - заключение на 5 лет с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом в течение 10 лет.