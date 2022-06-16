Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Говорит великий Львов" в четверг, 16 июня.

"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего... Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос - вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны - что там происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы… Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно по этому поводу работала довольно долго, и я считаю, что достаточно эффективно. происходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные подобные вызовы для нашей страны", - отметил секретарь СНБО Украины.

Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

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