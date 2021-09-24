Четыре области могут вскоре перейти в "красную" зону карантина, - Кузин
Через две-три недели четыре украинские области могут перейти в "красную" зону карантина
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Еспресо.TV.
"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки " оранжевой " зоны. Также четыре региона могут перейти в " красный " уровень в ближайшие 2-3 недели", - подчеркнул он.
По его словам, в "красную" зону могут перейти:
- Житомирская область
- Луганская область
- Львовская область
- Харьковская область
Так, в "красной" зоне запрещена работа школ и вузов, если прививки от COVID-19 у менее чем 100% персонала. Ограничение не распространяется на детские сады и начальные классы.
Также будет запрещена работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос, работа ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. При этом на вакцинированных украинцев эти ограничения не будут распространяться.
- Напомним, 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).
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