Четыре области могут вскоре перейти в "красную" зону карантина, - Кузин

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки " оранжевой " зоны. Также четыре региона могут перейти в " красный " уровень в ближайшие 2-3 недели", - подчеркнул он.

По его словам, в "красную" зону могут перейти:

Житомирская область

Луганская область

Львовская область

Харьковская область

Так, в "красной" зоне запрещена работа школ и вузов, если прививки от COVID-19 у менее чем 100% персонала. Ограничение не распространяется на детские сады и начальные классы.

Также будет запрещена работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос, работа ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. При этом на вакцинированных украинцев эти ограничения не будут распространяться.

Напомним, 23 сентября в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 849, медработников - 137).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb