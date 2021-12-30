Четыре нокдауна и нокаут: The Ring назвал лучший бой 2021 года

Об этом сообщает The Ring.

Бой между Фьюри и Уайлдером за титул чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) состоялся 9 октября в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.

Четвертая трехминутка этого поединка победила в номинации раунд года - Фьюри в течение него дважды поднимался из нокдауна.

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Это был уже третий бой между тяжеловесами. В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020 Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC.

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Напомним, 30 декабря журнал The Ring признал Сауля Альвареса лучшим боксером мира 2021 года.

Кроме того, бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа был признан главным событием 2021 года в боксе.

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