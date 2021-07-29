Четыре нардепа от "Голоса" заявили о выходе из партии
Несколько депутатов фракции "Голос" написали заявления о выходе из партии
Об этом в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова.
По ее словам, часть партии не будет принимать участие в сегодняшнем съезде.
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua сказал, что, по его данным, из партии выходят только три народных депутата - Александра Устинова, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.
О выходе из партии объявила и депутат Ольга Стефанишина.
"Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос". Большинство народных депутатов не будет принимать участия в съезде партии Голос, который состоится сегодня, и покидают партию. К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый им политический совет искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде ", - заверила она.
- 16 июня 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное