Четыре нардепа от "Голоса" заявили о выходе из партии

Об этом в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова.



По ее словам, часть партии не будет принимать участие в сегодняшнем съезде.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua сказал, что, по его данным, из партии выходят только три народных депутата - Александра Устинова, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.

О выходе из партии объявила и депутат Ольга Стефанишина.

"Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос". Большинство народных депутатов не будет принимать участия в съезде партии Голос, который состоится сегодня, и покидают партию. К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый им политический совет искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде ", - заверила она.

16 июня 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции.