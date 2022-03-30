Четыре миллиона беженцев покинули Украину из-за вторжения РФ, - ООН

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.



По состоянию на 30 марта, за границу выехало 4 019 287 украинцев, бежавших через границы страны с начала вторжения 24 февраля.



Сейчас в Польше находится более 2,3 миллиона украинцев.



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