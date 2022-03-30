Четыре миллиона беженцев покинули Украину из-за вторжения РФ, - ООН
Согласно данным ООН, из-за войны войны из Украины выехало четыре миллиона человек
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
По состоянию на 30 марта, за границу выехало 4 019 287 украинцев, бежавших через границы страны с начала вторжения 24 февраля.
Сейчас в Польше находится более 2,3 миллиона украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.96
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.43
- Актуальное
- Важное