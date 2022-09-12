Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

"Сотрудники полиции вывезли из-под огня многодетную семью. Из-за постоянных обстрелов мама с двумя подростками и младенцем не могла выйти из подвала", - говорится в сообщении.

Известно, что из-за сильных прилетов дом начал разрушаться, и жители ежесекундно рисковали оказаться под завалами. Дети не играли на улице с начала вторжения РФ и не узнали свою улицу, изуродованную снарядами.

7 сентября ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута.

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