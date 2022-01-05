Четыре года воевали против Украины: двух террористов "Л/ДНР" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"По материалам контрразведки СБУ два боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены к 10 годам лишения свободы. Боевики в течение четырех лет воевали против Украины", - говорится в сообщении.



По данным следствия, в 2014 году два гражданина Украины присоединились к террористическим организациям, оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных.



Кроме того, задокументировано участие фигурантов в боях в Донецкой и Луганской областях.



Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.

Напомним, в Донецкой области будут судить жителя Горловки, который обвиняется в организации псевдопатриотического детского клуба в "ДНР", где учил детей воевать.