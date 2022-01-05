Четыре года воевали против Украины: двух террористов "Л/ДНР" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
Двух участников террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по материалам контрразведки Службы безопасности
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам контрразведки СБУ два боевика незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" заочно приговорены к 10 годам лишения свободы. Боевики в течение четырех лет воевали против Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014 году два гражданина Украины присоединились к террористическим организациям, оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных.
Кроме того, задокументировано участие фигурантов в боях в Донецкой и Луганской областях.
Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.
- Напомним, в Донецкой области будут судить жителя Горловки, который обвиняется в организации псевдопатриотического детского клуба в "ДНР", где учил детей воевать.
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