Четыре человека, задержанные в апреле во время стычек возле Лавры, будут судить за хулиганство

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечают, что две женщины и двое мужчин 19 апреля пытались проникнуть в одно из помещений Киево-Печерской лавры. Они, игнорируя замечания, устроили толкотню с полицейскими, сломали защитные роллеты и двери одного из помещений Лавры, после чего проникли туда.

Правоохранителям удалось установить их личности и задержать их. Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Схватки возле Киево-Печерской Лавры

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение. 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

На следующий день стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры. В тот же день Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .

Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус . На следующий день сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры. А 21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

22 апреля в Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры – двум мужчинам и двум женщинам.