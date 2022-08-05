Об этом сообщает Anadolu.

Президент Турции отметил, что встреча указывает на особую роль его страны и РФ в регионе. Эрдоган акцентировал внимание на вопросах энергетического сотрудничества, экспорта зерна в Черном море, туризма.

Эрдоган отдельно остановился на сирийской проблеме.

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По сообщению российского пропагандистского агентства ТАСС, Путин и Эрдоган подчеркнули, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии. Собеседники согласились с необходимостью выполнять "стамбульские соглашения" по экспорту зерна, а также наращивание объемов торговли между странами.

5 августа Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи.

20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил российского диктатора Владимира Путина ждать около минуты перед встречей в Тегеране. В Белом доме заявили, что поездка Путина в Тегеран показала, насколько изолированной стала Россия.

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