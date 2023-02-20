Четыре Bradley, боеприпасы к HIMARS, артснаряды, Javelin: США объявили о пакете помощи Украине на $460 млн
Администрация Джо Байдена в понедельник, 20 февраля, объявила о пакете дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины
Об этом сообщили в Пентагоне.
В пакет помощи, который оценивают в 460 миллионов долларов, входят боеприпасы для переданных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для защиты своей страны, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.
В частности, пакет включает:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм;
- четыре радиолокационных системы воздушного наблюдения;
- дополнительные противотанковые комплексы Javelin;
- примерно 2000 противотанковых ракет;
- 4 машины группы огневой поддержки пехоты Bradley;
- 2 тактических автомобиля для подъема техники;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы;
- приборы ночного видения;
- тактические защищенные системы связи;
- медицинские средства;
- запчасти и другое полевое оборудование.
"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине основные средства", – говорится в сообщении Пентагона.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Издание Rolling Stone сообщало , что Джо Байдену предлагали встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но он выбрал Киев.
- По данным AP, незадолго до визита президента США в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций.
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