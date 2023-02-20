Об этом сообщили в Пентагоне.

В пакет помощи, который оценивают в 460 миллионов долларов, входят боеприпасы для переданных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для защиты своей страны, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.

В частности, пакет включает:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм;

четыре радиолокационных системы воздушного наблюдения;

дополнительные противотанковые комплексы Javelin;

примерно 2000 противотанковых ракет;

4 машины группы огневой поддержки пехоты Bradley;

2 тактических автомобиля для подъема техники;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы;

приборы ночного видения;

тактические защищенные системы связи;

медицинские средства;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине основные средства", – говорится в сообщении Пентагона.