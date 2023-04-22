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Четверым задержанным за хулиганство возле Лавры избрали меры пресечения

22 апреля, 2023 суббота
00:48
Криминал

В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры – двум мужчинам и двум женщинам

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сегодня, 21 апреля, Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым в хулиганстве на территории Киево-Печерской лавры меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Напомним, правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры 19 апреля.

Предыстория

  • 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.

  • 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста.

  • Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приему-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус.

  • 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.

  • 21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

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