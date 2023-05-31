Четверым блоггерам, засветившим работу ПВО в Киеве 16 мая, сообщили о подозрении
Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая
Об этом сообщает СБУ.
Одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграмм-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.
Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте.
Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.
Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.
Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).
Блогеркам грозит до 8 лет тюрьмы.
Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.
Одна из фигуранток, певица Инна Воронова, похвасталась тем, что после того, как СБУ обратило на нее внимание, у нее увеличился охват в сети Instagram.
- 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
- 17 мая Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
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