Об этом сообщает СБУ.

Одна из них – 32-летняя киевлянка – выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграмм-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте.

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Блогеркам грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Одна из фигуранток, певица Инна Воронова, похвасталась тем, что после того, как СБУ обратило на нее внимание, у нее увеличился охват в сети Instagram.