Четверым активным участникам хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении
Двум женщинам и двум мужчинам, препятствовавшим работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры 19 апреля, сообщили о подозрении в хулиганстве
Об этом сообщили в полиции Киева.
Согласно материалам следствия, 19 апреля группа людей пыталась попасть в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Игнорируя замечания правоохранителей, нарушители устроили с ними толкотню, сломали защитные ролеты и двери здания, после чего противоправно проникли в помещение.
Правоохранители задержали четырех активных участников событий. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения. Всем им поставлено в известность о подозрении по факту совершения хулиганских действий на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (ч. 3 ст. 296 УК Украины). Нарушителям грозит от двух до пяти лет заключения.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование осуществляет Печерское управление полиции ГУ ЧП в Киеве.
- Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" проводила необходимые работы на его территории, а верующие УПЦ МП препятствовали ей и пытались попасть в опечатанный корпус
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