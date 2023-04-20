Об этом сообщили в полиции Киева.

Согласно материалам следствия, 19 апреля группа людей пыталась попасть в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Игнорируя замечания правоохранителей, нарушители устроили с ними толкотню, сломали защитные ролеты и двери здания, после чего противоправно проникли в помещение.

Правоохранители задержали четырех активных участников событий. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения. Всем им поставлено в известность о подозрении по факту совершения хулиганских действий на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (ч. 3 ст. 296 УК Украины). Нарушителям грозит от двух до пяти лет заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование осуществляет Печерское управление полиции ГУ ЧП в Киеве.