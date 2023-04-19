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Четверых коллаборантов, которые заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины, приговорили к 15 годам за решеткой

19 апреля, 2023 среда
19:59
Криминал

Суд признал виновными в коллаборационизме четырех правоохранителей, которые сотрудничали с РФ и заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины

Об этом информирует Национальная полиция Украины.

"С марта по май 2022 года четверо местных жителей, находясь на территории оккупированного вооруженными силами Российской Федерации г. Геническа, пошли на сотрудничество с оккупационными властями и добровольно согласились занять должности руководящего состава псевдоправоохранительного органа", - пишет пресс-служба.

В июне 2022 года начальнику, заместителям начальника и руководителю кадрового подразделения "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области" сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность, ведь до полномасштабного вторжения РФ это были эксначальник охраны частной фирмы и экс-охранники, которые в разное время были уволены.

На "должностях" подсудимые занимались подбором сотрудников в оккупационную милицию, охраной мероприятий, проводимых местной "администрацией", а также выполняли другие псевдоправоохранительные функции в Геническе.

Суд признал четырех граждан Украины виновными в коллаборационной деятельности и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Их лишили права занимать должности в госорганах на этот же срок.

  • Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника одного из районных отделов милиции в Одессе. Ему инкриминируется государственная измена за сбор и передачу спецслужбам РФ данных о перемещении техники ВСУ.
  • Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение пропагандисту Игорю Дусю, бывшему советником экс-главаря "ДНР", "министра обороны" Игоря Гиркина под псевдо Стрелков.
Новости
Херсон
полиция
коллаборанти
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