Четверых коллаборантов, которые заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины, приговорили к 15 годам за решеткой
Суд признал виновными в коллаборационизме четырех правоохранителей, которые сотрудничали с РФ и заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины
Об этом информирует Национальная полиция Украины.
"С марта по май 2022 года четверо местных жителей, находясь на территории оккупированного вооруженными силами Российской Федерации г. Геническа, пошли на сотрудничество с оккупационными властями и добровольно согласились занять должности руководящего состава псевдоправоохранительного органа", - пишет пресс-служба.
В июне 2022 года начальнику, заместителям начальника и руководителю кадрового подразделения "Генического РО ГУ МВД по Херсонской области" сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность, ведь до полномасштабного вторжения РФ это были эксначальник охраны частной фирмы и экс-охранники, которые в разное время были уволены.
На "должностях" подсудимые занимались подбором сотрудников в оккупационную милицию, охраной мероприятий, проводимых местной "администрацией", а также выполняли другие псевдоправоохранительные функции в Геническе.
Суд признал четырех граждан Украины виновными в коллаборационной деятельности и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Их лишили права занимать должности в госорганах на этот же срок.
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