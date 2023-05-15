Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Тракторист натолкнулся на взрывчатку во время проведения полевых работ. Из-за детонации 53-летний мужчина получил травмы головы и руки. Состояние потерпевшего – стабильное. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что с начала мая это уже четвертый случай подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией. Людей призывали соблюдать правила минной безопасности.