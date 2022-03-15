Четвертый пакет санкций ЕС против РФ: в список попали еще 15 россиян и 9 компаний

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы.



"Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении дополнительных 15 физических и 9 юридических лиц в связи с продолжающейся неоправданной и неспровоцированной российской военной агрессией против Украины", - говорится в заявлении.



В список вошли олигархи Роман Абрамович и Герман Хан, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, а также 12 российских бизнесменов и пропагандистов.

Напомним, в рамках четвертого пакета санкций ЕС ужесточил ограничительные меры против лиц и учреждений в РФ, причастных к преступным действиям российских властей.