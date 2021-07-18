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Четвертая волна: в Израиле внедряют домашние тесты на коронавирус

18 июля, 2021 воскресенье
10:30
Коронавирус

Пессимистические прогнозы Минздрава Израиля начали сбываться. Чем шире четвертая волна COVID-19 в стране, тем быстрее растет суточное количество инфицированных, которое вечером 17 июля впервые с марта 2021 года превысило 1000 случаев

А количество тяжелобольных выросло до 58 человек, передает Еспресо.TV .

"В такой ситуации Минздрав рекомендует полностью вернуться к " зеленому стандарту " со всеми его ограничениями. В ближайшие дни в израильские аптеки поступят домашние наборы для самостоятельного и скоростного проведения тестов на коронавирус", - объясняют Detaly.co.il .

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Что касается тестов при входе в различные места (кинотеатры, спортзалы, гостиницы, рестораны) и на различные мероприятия (например, свадебные церемонии), то оказалось, что они не будут полностью оплачиваться государством, как это делается в других странах, поэтому в отдельных случаях гражданам придется делать тесты за свой счет.

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Одновременно израильский Минздрав уточнил перечень стран, возвращение из которых обязывает пройти 7-дневный карантин: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Гватемала, Эфиопия, Боливия, Колумбия, Замбия, Гондурас, Зимбабве, Тунис, Чили, Намибия, Парагвай, Коста-Рика.

22 июля к этому списку присоединятся: Великобритания, Кипр, Турция, Грузия, Уганда, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия.

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