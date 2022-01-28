"Четвертая пташка": в Украину доставили 81 тонну американских боеприпасов

Об этом Резников написал в Twitter.



"На этот раз четвертая птаха доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра", - отметил министр.



Он добавил, что на следующей неделе из Соединенных Штатов придет еще одна партия военной помощи.



"На следующей неделе ждем следующие американские самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", - написал Резников.





Напомним, 22 января Украина получила первую партию помощи для безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.

23 января в Украину прибыло 80 тонн военной помощи от США.

25 января в Украину прибыла третья партия военной помощи США.