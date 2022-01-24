Четвертая прививка от COVID-19 в два раза повышает устойчивость к заражению, - Минздрав Израиля
Четвертая доза вакцины COVID вдвое усиливает устойчивость к инфицированию и втрое лучше защищает от тяжелого течения болезни
Об этом пишет Times of Israel .
Из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" в начале января в Израиле ввели четвертую прививку от коронавируса для людей от 60 лет и медиков, находящихся в группе риска.
Согласно информации Минздрава страны, среди граждан в возрасте от 60 лет четвертая доза COVID-вакцины вдвое улучшает защиту от инфицирования по сравнению с тремя прививками.
Также она втрое сильнее защищает от тяжёлого течения болезни.
- Напомним, израильтянам за 60 лет разрешили четвертую дозу COVID-вакцины.
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