Об этом сообщила британская разведка.

Как отмечается в своде, 29 июня власти Украины сообщили об эвакуации из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей 139 тыс. граждан.

В британской разведке говорят, что "это лишь часть более широкого кризиса перемещения в Украине". По оценкам ООН, 6,3 млн. украинцев остаются беженцами и более 5 млн. - внутренне перемещенными лицами.

"При довоенном населении в 44 млн человек четверть украинцев по-прежнему вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", – говорится в сообщении британской разведки.