Четверть украинцев покинули свои дома из-за российской агрессии, – британская разведка
Полномасштабным вторжением в Украину Россия спровоцировала кризис перемещения, проявляющийся в возникновении огромного количества беженцев и ВПЛ
Об этом сообщила британская разведка.
Как отмечается в своде, 29 июня власти Украины сообщили об эвакуации из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей 139 тыс. граждан.
В британской разведке говорят, что "это лишь часть более широкого кризиса перемещения в Украине". По оценкам ООН, 6,3 млн. украинцев остаются беженцами и более 5 млн. - внутренне перемещенными лицами.
"При довоенном населении в 44 млн человек четверть украинцев по-прежнему вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", – говорится в сообщении британской разведки.
- По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, более 8 млн. украинцев стали беженцами . Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
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