Четверть экспортированного Германией в 2022 году оружия досталась Украине
Германия в 2022 году экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро, что стало почти рекордом (в 2021 году было 9,35 млрд). Четверть этого вооружения досталась Украине
Об этом сообщает Spiegel.
По запросу одного из депутатов от Левых в Минэкономики сообщили, что более четверти оружия и военного снаряжения, экспортируемого с начала года по 22 декабря, отправили в Украину.
Германия утвердила поставки в Украину оружия общей стоимостью 2,24 млрд евро. Сюда входит в том числе тяжелое оружие - 30 зенитных танков Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, пять РСЗО, передовая система ПВО Iris-T . Если же рассматривать отдельно оружие, экспортированное в третьи страны, не являющиеся членами ЕС и НАТО (в общей сложности на 3.23 млрд евро), Украина из него получила более двух третей.
- 26 декабря стало известно, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро для обеспечения санитарно-гигиенических и образовательных потребностей украинских детей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное