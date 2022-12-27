Об этом сообщает Spiegel.

По запросу одного из депутатов от Левых в Минэкономики сообщили, что более четверти оружия и военного снаряжения, экспортируемого с начала года по 22 декабря, отправили в Украину.

Германия утвердила поставки в Украину оружия общей стоимостью 2,24 млрд евро. Сюда входит в том числе тяжелое оружие - 30 зенитных танков Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, пять РСЗО, передовая система ПВО Iris-T . Если же рассматривать отдельно оружие, экспортированное в третьи страны, не являющиеся членами ЕС и НАТО (в общей сложности на 3.23 млрд евро), Украина из него получила более двух третей.

26 декабря стало известно, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро для обеспечения санитарно-гигиенических и образовательных потребностей украинских детей.

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