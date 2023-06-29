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Четверо украинских писателей попали в длинный список премии Angelus-2023

29 июня, 2023 четверг
11:16
Культура

Станислав Асеев, Оксана Забужко и еще две украинские писательницы попали в длинный список Центральноевропейской литературной премии Angelus-2023

Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Среди 14 номинантов – четверо украинцев (кроме Асеева и Забужко, еще Тамара Ореха Зерня и Наталья Сняданко), четверо поляков, одна словачка, два немца, а также писатели из Албании, Австрии, Боснии и Герцеговины.

Краткий список премии будет обнародован в сентябре, а победителя объявят 14 октября.

Angelus — это литературное отличие, которое вручают каждый год, начиная с 2006-го, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в прошлом году. Организатором и учредителем награды является город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Германия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина , Хорватия, Чехия, Черногория).

Премию вручают за лучшие прозаические произведения авторам, которые в своих текстах обращаются к важнейшим, актуальным темам современного мира, дают толчок к рассуждениям и глубокому познанию других культур.

Станислав Асеев – журналист и писатель родом из Донецка, член украинского ПЭН. Был похищен боевиками "ДНР" 11 мая 2017 и находился в плену до 29 декабря 2019 года. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2021 году за книгу "В изоляции".

Оксана Забужко – писательница, преподавательница и общественный деятель. Автор многочисленных книг, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за книгу "И снова я влезаю в танк..." (2019). 28 июня стало известно, что Оксана Забужко стала почетным доктором ЛНУ им. Франко.

Тамара Ореха Зерня (Тамара Дуда) – писательница, переводчица и волонтер. Лавреат Шевченковской премии 2022 года. Автор романа "Доця" (2019), отмеченного как книга года BBC.

Наталья Сняданко – писательница и переводчица с польского, немецкого и русского языков. В 2011 году стала лауреаткой литературной премии им. Джозефа Конрада-Коженевского. Член украинского ПЭН.

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