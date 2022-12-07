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Четверо полицейских из Черкасской области погибли, подорвавшись на вражеских минах в Херсонской области

7 декабря, 2022 среда
20:34
война с Россией

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо человек погибли, за жизнь еще четырех борются врачи

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как проинформировал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, на Херсонщине во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко, который на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области, а также взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо полицейских ранены, их госпитализировали. Врачи борются за их жизнь.

"Искренне сочувствуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скучаем вместе с вами", – отметил Игорь Клименко.

Полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда Херсонской области. Они проводили стабилизационные мероприятия на деоккупированной территории: документировали преступления российских военнослужащих, выявляли места захоронения, содержания и пытки людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага.

  • В день, 7 декабря, от российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов в Херсонской области

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