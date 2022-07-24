Об этом изданию Politico сообщил командир погибших Руслан Мирошниченко.

18 июля вблизи села Григорьевка Донецкой области в бою с оккупантами погибли 4 иностранных военных, входивших в состав Сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Россияне убили американцев Люка Скайвокера (Луцишина) и Брайана Янга, канадца Эмиля Антуана Рой-Сируа и гражданина Швеции Эдварда Патриньяни.

По словам командира бойцов Руслана Мирошниченко, иностранцы получили задачу занять огневые позиции вблизи места переправы врага через реку.

"Для выполнения задачи была создана группа профессионалов, имеющих соответствующий опыт войны в Ираке и Афганистане. Два разведчика проверяли территорию, их поддерживала пулеметно-гранатометная группа на случай боевого столкновения, а также с целью огневого поражения противника", - рассказывает Руслан Мирошниченко.

В ходе операции бойцы попали в засаду российских танков. Одним из снарядов был ранен Люк Луцишин. Побратимы бросились ему на помощь, но следующий выстрел убил всех четверых.

"Очень больно терять ребят. Эмоции переполняют, и я сейчас не могу найти слов, которых они заслуживают. Хочу сказать, что они не прятались, а искали любой возможности, чтобы помочь, все полностью отдавались работе и до конца выполнили свой боевой долг на передовой. Спокойно и с честью. Без пафоса, как настоящие солдаты", - добавил командир.

Люк Луцишин, американец украинского происхождения, работал в США полицейским. Его бабушка эмигрировала из Украины после Второй мировой войны. Брайан Янг был американским военнослужащим запаса. После полномасштабного вторжения России приехал защищать Украину. Канадец Эмиль-Антуан Рой-Сируа был парамедиком с опытом работы во французском иностранном легионе. Швед Эдвард Патриньян, экономист и философ по образованию, был лейтенантом запаса. Военный планировал сформировать в Украине "шведский взвод".

17 июня Байден подтвердил исчезновение американцев в Украине и призвал не посещать страну.