"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина

Соответствующее сообщение вечером в субботу, 12 февраля 2022 года,

появилось на официальном сайте администрации главы США, рассказывает Еспресо.TV.



"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал сегодня с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного наращивания России на границах Украины. Президент Байден четко дал понять, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами дадут решительный ответ и наложат на Россию скорые и серьезные расходы", - информирует Белый дом.



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Байден еще раз повторил Путину, что "дальнейшее вторжение России в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ухудшит положение России".



"Президент Байден четко высказался в разговоре с президентом Путиным, что, хотя Соединенные Штаты остаются готовы участвовать в дипломатии в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы к другим сценариям", - подводится итог в заявлении Белого дома.



Этот разговор Байдена с Путиным, напомним, длился более одного часа.

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Как отмечал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков, разговор запрашивала американская сторона. Причем по данному поводу пришло письменное обращение Вашингтона.

Кроме того, 12 февраля Путин с помощью телефонной связи пообщался с главой французского государства Эмманюэлем Макроном и самопровозглашенным белорусским правителем Александром Лукашенко.





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