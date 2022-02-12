"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина
Белый дом обнародовал краткое содержание разговора американского и российского президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина
Соответствующее сообщение вечером в субботу, 12 февраля 2022 года,
появилось на официальном сайте администрации главы США, рассказывает Еспресо.TV.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший разговаривал сегодня с президентом России Владимиром Путиным об эскалации военного наращивания России на границах Украины. Президент Байден четко дал понять, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами дадут решительный ответ и наложат на Россию скорые и серьезные расходы", - информирует Белый дом.
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Байден еще раз повторил Путину, что "дальнейшее вторжение России в Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ухудшит положение России".
"Президент Байден четко высказался в разговоре с президентом Путиным, что, хотя Соединенные Штаты остаются готовы участвовать в дипломатии в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы к другим сценариям", - подводится итог в заявлении Белого дома.
Этот разговор Байдена с Путиным, напомним, длился более одного часа.
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Как отмечал накануне спикер Кремля Дмитрий Песков, разговор запрашивала американская сторона. Причем по данному поводу пришло письменное обращение Вашингтона.
Кроме того, 12 февраля Путин с помощью телефонной связи пообщался с главой французского государства Эмманюэлем Макроном и самопровозглашенным белорусским правителем Александром Лукашенко.
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