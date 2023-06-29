Об этом в эфире "Еспресо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Я все-таки думаю, если быть реалистом, на саммите НАТО может быть очень четкий сигнал о нашем мгновенном или ускоренном членстве после завершения войны. Также могут быть какие-то гарантии безопасности путем подписания какого-либо глобального соглашения между Украиной и НАТО или Украиной и крупнейшими странами". членами НАТО (США, Франция, Германия, Великобритания)", - сказал он.

Ельченко считает, что расширения сотрудничества будет маловато.

"Все мы слышали о создании этого нового органа Совет "Украина – НАТО". Я считаю, что это название. Да, будет повышен статус Украины как партнера НАТО, но не думаю, что этого достаточно", - подытожил дипломат.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. 13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами "за" принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Также 21 июня Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления по упрощенной процедуре в Альянс.

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе