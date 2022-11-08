Об этом на заседании правительства 8 ноября сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация сейчас не столь угрожающая, чтобы объявлять эвакуацию.

"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правилен. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь, как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города и тем более столицы", - сказал Шмыгаль и подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить полноценную работу энергосистемы.

"Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям", - добавил премьер.

6 ноября в Киевской городской администрации заявили, что столичные власти готовы к полной эвакуации жителей в случае полного блэкаута.

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