Честно говоря, меня это волнует. Зеленский признался, что обеспокоен тем, кто станет новым премьером Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что новый глава британского правительства может ослабить поддержку Украины по сравнению с Борисом Джонсоном.
Об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу TalkTV.
"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки, потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", — сказал президент Украины.
Вспомнив о кандидатах на должность премьер-министра – Риши Сунака и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что "был бы рад очень тесно сотрудничать, так, как мы привыкли с Борисом".
"Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы, и у них есть поддержка людей и общества. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – добавил президент Украины.
Он отметил, что уже общался с Лиз Трасс как министром иностранных дел в правительстве Джонсона, но будет сотрудничать с любым из кандидатов в случае его победы.
Зеленский также надеется, что Борис Джонсон останется в большой политике. "Я хочу, чтобы он был где-то в политике и имел возможность занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон ни занимал, он всегда будет с Украиной". Это от всего сердца", – отметил он.
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