Об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу TalkTV.

"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки, потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", — сказал президент Украины.

Вспомнив о кандидатах на должность премьер-министра – Риши Сунака и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что "был бы рад очень тесно сотрудничать, так, как мы привыкли с Борисом".

"Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважаемы, и у них есть поддержка людей и общества. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – добавил президент Украины.

Он отметил, что уже общался с Лиз Трасс как министром иностранных дел в правительстве Джонсона, но будет сотрудничать с любым из кандидатов в случае его победы.

Зеленский также надеется, что Борис Джонсон останется в большой политике. "Я хочу, чтобы он был где-то в политике и имел возможность занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон ни занимал, он всегда будет с Украиной". Это от всего сердца", – отметил он.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

Претенденты на должность Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ.

20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии.

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