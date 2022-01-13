Чешский суд подтвердил 20-летний срок заключения для наемника, который на стороне "ДНР" воевал против Украины

Об этом сообщает издание Novinky.



"Безусловно было доказано, где он находился, в какой период, где воевал, в рядах каких подразделений... Это однозначно доказало, что подсудимый активно участвовал в боевых действиях", - заявил судья-докладчик Александр Кароли.



В 2015 году Урбанек уехал из Кипра в Украину. Он участвовал в войне до конца января 2018 года в составе террористической группировки "ДНР".



О деятельности Урбанека стало известно из его соцсетей. Эксперты выявили точную позицию обвиняемого по опубликованным им фотографиям. Свидетели сообщили суду, что в Украину Урбанек ездил преимущественно на заработки, его мать сообщила, что он брал взаймы деньги по всей стране, однако не возвращал их.



Ранее Урбанека судили в Чехии 30 раз за имущественные преступления, угон автомобилей и другие нарушения.

Напомним, 11 января суд Чехии более чем в три раза сократил заключение сообщника российских оккупантов, воевавшего против Украины. Вместо 20 лет он проведет за решеткой 6 лет.