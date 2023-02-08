Чешский производитель военной техники VOP CZ стал новым партнером Укроборонпрома

Об этом говорится на сайте Укроборонпрома.

Государственный концерн и чешский производитель военной техники VOP CZ 6 февраля подписали документы о сотрудничестве: в приоритете – производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек снабжения деталей и изделий.

Договоренности с VOP CZ – часть соглашения по минобороны Чехии о создании оборонного кластера в ноябре 2022 года.

"В целом сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", - отметили в пресс-службе.