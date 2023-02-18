Чешский президент Павел против "развала России". Ему ответили Кулеба и премьеры Финляндии и Швеции, - СМИ

Это произошло сегодня, 18 февраля 2023 ггода, передает "Европейская правда".

"Нам нужно быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит свое видение", - заявил Павел после того, как глава украинского МИД публично отметил необходимость возвращения Крымского полуострова.

Как продолжил Петр Павел, поражение РФ имеет разные сценарии, в том числе те, которых Запад, по его мнению, должен избежать.

"Возможно, это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам тогда может быть не с кем вести переговоры о разоружении", - считает Павел, чьи президентские полномочия начнутся в марте.

Читайте также : "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

Павел возразил Кулеба.

"Есть интеллектуальная ловушка, которую нужно избежать. Поддерживая Украину, нужно также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", - заявил министр.

"Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить". Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим", - отметил министр иностранных дел Украины.

"Другие участники дискуссии также вступили в спор с Павелом, оставив его единственным участником, который прибег к таким предположениям", - пишет "Европейская правда".

"Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означало не предполагать, что сегодня мы оказались здесь. Быть "реалистичным" - значит быть близоруким", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон .

Он также призвал всех партнеров Украины "верить в то, что вы делаете".

Читайте также: Западу нужно объяснить, что впереди жизнь без России, и ее естественный распад следует взять под контроль, - Забужко

Премьер Финляндии Санна Марин, со своей стороны призвала не предлагать России "легкое поражение", избегая воображаемых нежелательных последствий.

"Россия должна заплатить действительно высокую цену за атаку на Украину. Все 400 млрд замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для России за это нападение должна быть действительно высокой. Если она будет такой, какую они осилят - это будет новое нападение. И Россия должна действительно проиграть войну", - сказала глава финского правительства.

В конце концов, Павел согласился, что Украина сможет победить в войне с Россией, но при дальнейшем предоставлении ей западного вооружения и финансирования, а также усиления наложенных на страну-агрессора санкций.