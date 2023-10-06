Чешский премьер Фиала раскритиковал решение Словакии прекратить военную помощь Украине

Об этом информирует Radio Prague International .

"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – заявил Фиала.

По его словам, Украина нуждается в помощи партнеров как можно скорее, поскольку "борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе".

"Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помочь Украине", – подчеркнул премьер.