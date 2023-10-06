Чешский премьер Фиала раскритиковал решение Словакии прекратить военную помощь Украине
Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал решение президента Словакии Зузаны Чапутовой выступить против предоставления нового пакета военной помощи Украине
Об этом информирует Radio Prague International .
"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – заявил Фиала.
По его словам, Украина нуждается в помощи партнеров как можно скорее, поскольку "борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе".
"Поэтому мы должны использовать все возможности, чтобы помочь Украине", – подчеркнул премьер.
- Ранее журналистам стало известно, что словацкое министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, политически ответственная за кабинет министров, выступила против такого плана.
- 6 октября президент изменила мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.
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