Резолюция была опубликована на сайте парламента Чехии.

В голосовании приняли участие 156 депутатов Чехии. Из них 129 проголосовали за. 14 депутатов от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (СПД) были против.

Да, нардепы Чехии осуждают, в частности, широкомасштабные атаки на мирное население Украины. Также в резолюции не признают результаты псевдореферендумов, проводимых РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В документе также отмечают, что атаки на Запорожскую АЭС несут угрозу не только Украине, но всему миру. Эта и другие атаки на критическую энергетическую инфраструктуру Украины "влекут значительные ограничения или прекращения поставок энергии, воды или тепла, что ставит под угрозу гражданское население".

Кроме того, чешский парламент поддержал инициативу по созданию спецтрибунала для преследования за преступления агрессии. Также он выступил за их расследование под руководством Международного уголовного суда, что позволит наказать виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных РФ.

Ранее Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. По данным издания Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена , что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

11 октября в Эстонии ответная резолюция была вынесена на голосование.

13 октября ПАСЕ признала террористический российский режим.

3 ноября Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял резолюцию , в которой признает российский режим террористическим.