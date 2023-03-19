Чешский медик-добровольец получил ранение на Донбассе, его состояние стабильно
Медик-волонтер из Чехии, который в рамках проекта "Phoenix" помогает на востоке Украины с лечением защитников на фронте, получил тяжелое ранение
Об этом говорится на странице проекта на Facebook.
"Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. Сейчас его состояние стабильное, но ситуация тяжелая и предсказать дальнейшее развитие событий невозможно", - отметили волонтеры.
- Напомним, в субботу, 18 марта, стало известно о пострадавших гражданах Польши после обстрела во Часовом Яру: снаряд попал в микроавтобус, в котором два польских волонтера привезли гуманитарную помощь.
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