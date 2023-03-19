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"Один из наших отважных медиков-добровольцев получил осколочное ранение на Донбассе. Сейчас его состояние стабильное, но ситуация тяжелая и предсказать дальнейшее развитие событий невозможно", - отметили волонтеры.