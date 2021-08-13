Чешские военные примут участие в параде ко Дню Независимости Украины
Чешские военные примут участие в параде, организованном в Киеве по случаю Дня независимости Украины
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на HlidaciPes.org .
Почти 30 военных почетного караула прибудут в Киев.
Нынешнее представительство чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.
Читайте также: Молдавская рота примет участие в параде ко Дню Независимости Украины
"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - сказал представитель Минобороны Чехии Марек Вала .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное