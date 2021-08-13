Чешские военные примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на HlidaciPes.org .

Почти 30 военных почетного караула прибудут в Киев.



Нынешнее представительство чешских военных в Киеве будет больше, чем раньше.



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"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - сказал представитель Минобороны Чехии Марек Вала .