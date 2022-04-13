Чешская АЭС "Темелин" отказалась от российского топлива

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Чешское новостное агентство.



По предварительной информации, с 2024 года ядерные тепловыделяющие сборки для чешской АЭС в Темелине будут поставлять альтернативные компании.

В частности, это американская электротехническая компания Westinghouse и французская Framatome. Они выступят в качестве альтернативы топливу от "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом".

Отмечается, что конгломерат энергетических компаний ČEZ объявил тендер 2 года назад, в котором приняли участие компании Framatome, Westinghouse и "ТВЭЛ".

"Для диверсификации были окончательно выбраны два поставщика, чтобы группа ČEZ надежно обеспечивала бесперебойные поставки топливных элементов для реакторов АЭС "Темелин" в будущем и таким образом минимизировала риски возможного перебоя в поставках», - сказал спикер конгломерата энергетических компаний ČEZ Ладислав Кржи.

Поставки от Westinghouse и Framatome запланированы ориентировочно на 15 лет.

Также Укринформ сообщает, что для второй чешской АЭС "Дукованы" топливо продолжает поставлять российская компания "ТВЭЛ". Контракт с РФ подписан "до конца работы станции".



Альтернативные варианты поставки топлива "вряд ли удастся найти".

Поскольку, как стало известно, никто больше не производит топливо для реакторов VVER 440 мегаватт, установленных на этой АЭС.

По информации медиа, после полномасштабного вторжения РФ в Украину топливо в Чехию доставляли из России самолетами в виде исключения из санкций.