Об этом сообщили на сайте Шпальта.

Сообщается, что фестиваль проходит под знаком благодарности всем общинам и странам, которые поддерживают Украину.

"Фестиваль в этом году - это еще один способ рассказать миру об Украине и заверить в мировой поддержке. Это народное вече нашей общины, которая делает все для того, чтобы приблизить победу. Это - единство украинцев Канады с Украиной и миром против рашистской орды. Вместе к победе! Слава Украине!", – говорится в официальном сообщении от организаторов события.

Одна из участниц фестиваля, Людмила Григорчук, поделилась своими впечатлениями о действе, в частности о пении "Червоной калины" всей улицей.

"Сотни людей в национальных украинских костюмах призвали всех канадцев поддержать Украину, украинцев и наших воинов. Звучал гимн нашего государства и гимн Сечевых стрелков. А когда заиграла "Червона калина", ее пели все: не только участники праздничного шествия, но и зрители, которые, хоть и не являются украинцами по национальности, но являются нашими единомышленниками и друзьями по духу" , - отметила она .

Кроме того, фестиваль – благотворительный. В частности, все средства, вырученные за билеты на фестиваль, будут направлены на приобретение транспортных средств для медицинской эвакуации и другие местные инициативы по всей Украине.

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