С Червинским – это не просто месть за Вагнергейт

Вдумайтесь, в чем его обвиняют? Как офицер ССО, он был участником группы, которая осуществляла спецоперацию по вербовке российского пилота, чтобы он транспортировал в Украину российский самолет.

Операция провалилась, как часто бывает на войне. Червинский говорит, что, по его мнению, была утечка информации из ГУР. Аэродром, определенный точкой для приема самолета, обстреляли ракетами. Были погибшие среди тех, кто не спустился в хранилище.

Сейчас ему шьют преступную деятельность, которая привела к материальному ущербу (в результате бомбардировки россиян) и гибели людей (опять из-за российских ракет).

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Скажите, а если группа военных выходит на штурм позиций, теряет технику, людей, это тоже будет основанием для привлечения командиров к ответственности?

Это не просто месть. Это прямой намек всем военным — говорить что-то, что не нравится власти, все можете сесть. Закроем в одиночку. Потому что сейчас мы можем все

Потому это не просто месть.

Это прямой намек всем военным — говорить что-то, что не нравится власти, все можете сесть.

Закроем в одиночку. Потому что сейчас мы можем все.

Интересно, значит ли это, что у нас уже сейчас можно ставить вопрос о преступной деятельности или наоборот — бездействии, которое привело к невиданным потерям экономики и страшным человеческим потерям в ходе этой войны?

В случае с Червинским украинский (!) суд (!) сказал, что в бомбардировке виновен он (!), а не россияне.

А в Буче, Мариуполе и всех других ужасах тоже виноват кто-то в Украине? Не россияне?

Такими играми во вседозволенность власти открываются страшные сундуки Пандоры…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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