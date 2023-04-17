Российские пропагандисты – это информационное оружие Москвы. Тотальное зомбирование и оглушение россиян Путиным и его преступным режимом стало возможным благодаря их преступной деятельности. В пул этих избранных кремлевцами персон входит "чертовая дюжина" бойцов идеологического фронта, и к главным из них можно отнести Симоньян, Соловьева, Скабеева, Попова, Шейнина, Киселева и Кеосаяна. Все они публично призывали к геноциду украинского народа, и потому они так же виноваты в развязанной Россией войне с Украиной, как и Путин. И для них тоже должен быть выписан ордер на арест Международного уголовного суда в Гааге.

Эти пропагандисты проделали для Путина колоссальную работу по нравственному растлению российского общества, и на их лжи и дезинформации держится идеологическая устойчивость нынешней шовинистической российской власти. Тот, кто внимательно посмотрит фрагменты из передач центральных каналов России, не может не заметить того факта, что в последние недели избранные на информационный Олимп Российской Федерации все как-то внезапно "погасли".

Пропагандисты проделали для Путина колоссальную работу по нравственному растлению российского общества, и на их лжи и дезинформации держится идеологическая устойчивость нынешней шовинистической российской власти.

Соловьев, постоянно неудачно косящий своими скандальными заявлениями под Жириновского, выглядит очень взбешенным и расстроенным. Не может сдержать своих негативных эмоций, хотя уже не так часто вещает о скором поражении украинской армии. Теперь он снова и снова пугает Украину и Запад ядерным Армагеддоном. Однако у него это выходит так же неубедительно, как и тогда, когда он выдает Россию за силу добра, во что он кажется и сам не верит.

Симоньян, которая изо всех сил пытается выдавать себя за "рафинированную интеллектуалку", с умным видом лицо часто городит абсолютно не держащейся кучи, но при этом делает вид, что понять ее помпезные телемонологи – могут только "избранные".

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Но больше всего проколов в телеэфире допускает Скабеева. Она уже не смеется, как это она делала, когда убеждала доверчивых московитов, что завтра они уже будут ужинать в Киеве в ресторанах на Крещатике. Ее лицо выдает все 50 оттенков печали по победе путинской террористической армии, которой уже никогда не будет. Ольга Скабеева, как и все ее коллеги, хотела бы уехать из России и не отвечать за все свои информационные преступления. Но убегать некуда, и кто теперь ее отпустит?

Путинские информационные киллеры знают об истинном положении дел в Российской Федерации гораздо больше, чем им разрешено разглагольствовать с телеэкранов, но не понимают, что им теперь делать дальше. Образно говоря, российские пропагандисты – это зеркало будущего поражения Москвы

Создается впечатление, что путинские информационные киллеры знают об истинном положении дел в Российской Федерации гораздо больше, чем им разрешено разглагольствовать с телеэкранов, но не понимают, что им теперь делать дальше. Образно говоря, русские пропагандисты – это зеркало грядущего поражения Москвы. Их лица на телеэкранах отражают страх перед тем, что дальше может быть с ними, и нежелание смириться, что очень скоро их роскошной и обеспеченной жизни может прийти конец.

Они не все успели пройти стажировку у известнейшего "политического киллера" на телевидении Советского Союза Валентин Зорина, которого в возрасте под 90 лет режим снова вернул на российское телевидение. Однако все равно смогли бывшую коммунистическую идеологию умело перелицевать на имперское превосходство, усовершенствовав этим тиранию времен культа личности Путина.

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Безальтернативный телевизор стал центральным элементом борьбы Кремля в информационно-психологической войне против Запада. Деформируя историческую правду, пропагандисты представляют Россию, как совершенно другую цивилизацию, которая якобы бескомпромиссно борется со всеми теми "отрицательными проявлениями", которые Соединенные Штаты и Европа выдают за цивилизационное развитие. Поэтому духовная и крепкая Россия не имеет права проиграть "силам мирового зла".

Деформируя историческую правду, пропагандисты представляют Россию, как совершенно другую цивилизацию, которая якобы бескомпромиссно борется со всеми теми "отрицательными проявлениями", которые Соединенные Штаты и Европа выдают за цивилизационное развитие. Поэтому духовная и крепкая Россия не имеет права проиграть "силам мирового зла"

Путинская идеология умело маскируется под пропагандистскую "объективность" телеведущих. Они, как лет 50 назад Валентин Зорин, взахлеб рассказывают о том, в какой беспросветной нищете живут американцы и европейцы. Добавляя при этом, что это происходит именно потому, что Америка и Европа помогают Украине.

Несмотря на то, что российские подходы к пропаганде основываются на методах и информационных приемах времен холодной войны, с упором на запутывание и сокрытие ее подлинных целей, XXI век внесло большие коррективы в ее модификацию и осовременивание.

Так играя с потребителем пропаганды в "информационные наперстки", "чертовая дюжина" бойцов идеологического фронта творчески использует совершенно новые возможности современной нам информационной среды, которые невозможны были во времена бывшего СССР. Путинский режим использует инструменты и коммуникационные каналы, включающие теперь интернет, спутниковое телевидение и традиционное радио и телевизионное вещание, а также широкий спектр социальных медиа, блоггеров и представителей любительской журналистики. Не говоря уже о тысячах фейковых аккаунтов в Facebook, Twitter, LiveJournal и ВКонтакте, которые ведут российские пропагандисты. А это намного увеличивает аудиторию тех лиц, которых Москве необходимо зазомбировать дезинформацией.

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Только после падения путинского кровавого режима будут известны подлинные объемы распространения по миру мегатонн пропагандистской дезинформации. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что пропагандистская машина Москвы производит свою "продукцию" в невероятно больших объемах и распространяет ее из-за большого количества коммуникативных каналов. Круглосуточно работает армия интернет-троллей, задачей которых устраивать словесные баталии на дискуссионных форумах и в разделах комментариев на вебсайтах ведущих западных изданий.

Пропагандистская машина Москвы производит свою "продукцию" в невероятно больших объемах и распространяет ее из-за большого количества коммуникативных каналов. Круглосуточно работает армия интернет-троллей, задачей которых устраивать словесные баталии на дискуссионных форумах и в разделах комментариев на вебсайт ведущих западных изданий

Российская пропаганда действует агрессивно, напористо и непрерывно. А так как им не нужно представлять точно и правдиво объективную реальность, московским пропагандистам не нужно ждать, чтобы проверить факты. Они просто распространяют интерпретацию событий в своей трактовке, которая лучше всего подходит для реализации заданных для них Кремлем тем и целей. А это позволяет им быть чрезвычайно оперативными, транслируя первыми "новости" о событиях или чьих-то несостоявшихся решениях или которых на самом деле не было.

Именно многолетняя информационная война России с Украиной и коллективным Западом подтолкнула Путина к решению ворваться в Украину. Диктатор и его подельники начали сами верить в те пропагандистские выдумки и чушь, которые они с таким рвением продуцировали в информационном поле последние 20 лет. Бесспорно, что все пропагандисты рашизма, которые обеспечивают тирану информационное зомбирование населения необходимостью ведения войны, являются военными преступниками и должны за это понести полную ответственность.

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Именно многолетняя информационная война России с Украиной и коллективным Западом подтолкнула Путина к решению ворваться в Украину. Диктатор и его подельники начали сами верить в те пропагандистские выдумки и чушь, которые они с таким рвением продуцировали в информационном поле последние 20 лет

После недавнего убийства в Санкт-Петербурге информационного киллера Владлена Татарского главные российские пропагандисты теперь должны задуматься, кто же из них может стать следующим. Ведь на каком-то этапе сползания России до поражения в войне с Украиной, Путину и его режиму будет выгоднее избавиться от них до тех пор, как они могут попасть в Международный уголовный суд в Гааге. Все они очень много знают о том, что кремлевцы предпочли бы сохранить навсегда в тайне.

И тут открывается окно возможностей, чтобы помочь, например, Скабееву, Соловьеву или Симоньян уехать на Запад. Стало бы большим информационным ударом по путинской информационной крепости, если бы они на BBC или CNN выступили с разоблачением информационной кухни Кремля, в работе которой они участвовали много лет, и потому могут рассказать мировой общественности обо всех ее нюансах.

Нужно рассказать главным пропагандистам Путина, что они, по сути, оказались в расстрельном списке. И если они не хотят попасть под зачистку, то им следовало бы задуматься над тем, что делать дальше.

Ведь диктатор, чтобы выжить самому и продолжить свое господство над Россией, не остановится ни перед чем. Будут уничтожаться армейские генералы, проигрывающие войну и пропагандисты, проигравшие информационную войну.

Поэтому те, кто фактически в последний момент смогут соскочить с поезда путинской пропаганды, получат значительный шанс получить индульгенцию. И давать показания на суде Гааге уже не как подсудимые, а свидетели пропагандистских информационных преступлений режима Путина.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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