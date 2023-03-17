Черти в рясах
29 марта московские попы должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Братия угрожает, что не уедет. Они публично обращаются к Зеленскому. Архимандрит Захария (тот самый, на службе которого славили расею-матушку) говорит, что ему даже было видение перед выборами 2019 года, что Зеленский будет президентом
Попы делают реверансы в сторону власти и в то же время ей угрожают. Фраза настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Паши-Мерседеса): "Мы еще даже не начинали… Молиться" – очень плохой сигнал. Филиал РПЦ имеет больше приходов, а соответственно - и прихожан в Украине. Паша-Мерседес незаконно построил на территории Лавры 36 зданий. Для него выезд оттуда – потеря крупного бизнеса. Следовательно, от московских попов можно ожидать и крестного шествия, и массовых акций протестов.
СБУ хорошо начинала с попами в декабре и в январе. Команда Зеленского должна поставить точку в существовании московской церкви. Существование филиала РПЦ угрожает национальной безопасности. Прекращение деятельности этой сети будет ощутимым ударом для Путина.
Сейчас Лавра под зорким глазом правоохранителей.
И правильно – потому что от московских попов можно ожидать чего угодно. В том числе – и выноса мощей, находящихся в пещерах. Я не шучу. Вспомните, как русские оккупанты, убегая тащили с собой мощи Потемкина. Эти черти способны на все.
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