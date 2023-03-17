Попы делают реверансы в сторону власти и в то же время ей угрожают. Фраза настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Паши-Мерседеса): "Мы еще даже не начинали… Молиться" – очень плохой сигнал. Филиал РПЦ имеет больше приходов, а соответственно - и прихожан в Украине. Паша-Мерседес незаконно построил на территории Лавры 36 зданий. Для него выезд оттуда – потеря крупного бизнеса. Следовательно, от московских попов можно ожидать и крестного шествия, и массовых акций протестов.



СБУ хорошо начинала с попами в декабре и в январе. Команда Зеленского должна поставить точку в существовании московской церкви. Существование филиала РПЦ угрожает национальной безопасности. Прекращение деятельности этой сети будет ощутимым ударом для Путина.



Сейчас Лавра под зорким глазом правоохранителей.



И правильно – потому что от московских попов можно ожидать чего угодно. В том числе – и выноса мощей, находящихся в пещерах. Я не шучу. Вспомните, как русские оккупанты, убегая тащили с собой мощи Потемкина. Эти черти способны на все.