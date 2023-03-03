Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 марта на пресс-конференции в Киеве, передает издание Суспильное.

"Для меня лично это большая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были, соответственно, в этом месте, в это время, дети. Продолжается расследование. Черный ящик был найден и отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", - сказал Шмигаль.

Читайте также: Авиакатастрофа в Броварах: вертолеты этой модели имеют не лучшую репутацию, - редактор проекта "Наші гроші" Николов

Кроме этого, по его словам, пока нет публичной информации на этот счет.

"Я так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, то есть есть ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", - добавил глава правительства.