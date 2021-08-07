Черный дым в центре Донецка: пожар на ДМЗ
Во временно оккупированном Донецке стоит столб черного дыма в центре
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Как передает Восточный вариант со ссылкой на интернет-ресурсах ОРДО, факт пожара подтвердил оккупационный "мэр" Алексей Кулемзин:
"На ДМЗ произошел пожар - возгорание пенопласта. Спецслужбы работают на месте".
ДМЗ - это донецкий Металлург завод.
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