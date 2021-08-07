Черный дым в центре Донецка: пожар на ДМЗ

Об этом сообщает Еспресо.TV .



Как передает Восточный вариант со ссылкой на интернет-ресурсах ОРДО, факт пожара подтвердил оккупационный "мэр" Алексей Кулемзин:

"На ДМЗ произошел пожар - возгорание пенопласта. Спецслужбы работают на месте".



ДМЗ - это донецкий Металлург завод.